Компания Suunto представила компактные спортивные часы Suunto Race S на 45 мм. Новая модель является уменьшенной версией популярной Suunto Race и предназначена для пользователей с малым запястьем, включая женскую аудиторию.

Часы Suunto Race S оснащены AMOLED-дисплеем диаметром 1,32 дюйма и предлагают более 95 спортивных режимов, включая бег, плавание и йогу. Для каждого режима предусмотрены предустановленные поля данных. В числе функций также расширенный анализ тренировок с использованием вариабельности частоты пульса (HRV), наблюдение за менструальным циклом и персонализированные рекомендации по восстановлению.

Часы обеспечивают до 30 часов работы в режиме GPS и до 5 дней в режиме «Tour». Среди премиальных функций — автономные карты, система GNSS и барометр.

Suunto Race S следят за ежедневной активностью, измеряют шаги, калории, пульс и фазы сна. Среди дополнительных возможностей — будильник, управление музыкой и прогноз погоды.

Часы защищены стеклом Gorilla Glass, а корпус выполнен из нержавеющей стали. Управление осуществляется с помощью физических кнопок и цифровой коронки. Модель представлена в шести различных цветах.

Стоимость Suunto Race S начинается от €349.