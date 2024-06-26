Suunto анонсировала новые часы для дайвинга Ocean

Финская компания Suunto представила модель Ocean – компьютер для погружений с экраном AMOLED в формате наручных GPS-часов. Новинка предназначена для подводных исследований и активного отдыха на суше.
Основные характеристики Suunto Ocean:
- AMOLED-дисплей диаметром 1,43 дюйма
- Режимы погружения с поддержкой одно- и многокомпонентных смесей, включая воздух и нитрокс
- Поддержка Suunto Tank POD для отображения данных о давлении в баллоне и оставшемся времени погружения
- Более 95 спортивных режимов, включая кроссовый бег, велосипед, плавание и йогу
- Барометр, пульсометр и пульсоксиметр для точного отслеживания показателей активности и здоровья
- Цветные карты и спутниковая навигация для автономных путешествий
- Премиальные материалы: сапфировое стекло и нержавеющая сталь
- Автономность до 40 часов в режиме погружения, 50 часов при работе GPS и до 26 дней в режиме повседневного использования
Suunto Ocean оснащены инновационными функциями, такими как отслеживание подводного маршрута и интеграция с приложением Suunto для анализа погружений. Часы также получили престижную награду ISPO Award за достижения в спортивных технологиях и дизайне.
Как заявляет компания, часы производятся с использованием 100% возобновляемой энергии и компенсируют углеродный след за счет посадки мангровых лесов. За весь срок службы часы создают всего 11,63 кг CO2, что эквивалентно 70-километровой поездке на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания.
Часы Suunto Ocean доступны в трех версиях с дополнительными ремешками для различных видов активности. Стоимость начинается от 799 евро.
Тем временем у нас на обзоре побывала другая модель для спорта и активного отдыха – Suunto Vertical (обзор).