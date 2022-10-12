Представлен Surface Pro 9 в двух версиях: Intel Core и ARM

Компания Microsoft представила ноутбук Surface Pro 9, который объединяет линейки Surface Pro и Surface Pro X. Новинка появится в продаже в двух вариациях: с процессорами Intel Core 12-го поколения (Core i5-1235U/Core i7-1255U) и чипом Microsoft SQ3.

Модель Surface Pro 9 с SQ3 будет поставляться с поддержкой 5G, а вот версия с процессорами Intel будет иметь только Wi-Fi. Зато у второй версии есть поддержка Dolby Vision IQ и автоматическое управление цветом.

Обе новинки получили 3-дюймовый экран PixelSense Flow (2880×1920) с частотой обновления 120 Гц, соотношением сторон 3:2 и коэффициентом контрастности 1200:1. Вес устройства составляет 880 грамм.

Для подключения есть два порта Thunderbolt 4 и порт Surface Connect. В версии Surface Pro 9 SQ3 используется USB-C 3.2 и слот nanoSIM. Заявленная автономность — до 19 часов для версии SQ3 и до 15,5 часов для Intel.

Продажи Surface Pro 9 должны будут начаться с 25 октября по цене от $999 (~64 тысячи рублей) за модель Intel и $1299 (~83 тысячи рублей) за версию SQ3.

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