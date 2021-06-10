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Новости

Складной смартфон Surface Duo 2 от Microsoft может выйти осенью

Несмотря на то, что Microsoft отменила разработку Windows 10X, смартфон-книжка Microsoft Surface Duo выглядел интересным решением. И, похоже, у него есть шансы вернуться.

Сообщается, что Surface Duo 2 выйдет уже осенью текущего года — в сентябре или октябре. Новинка получит топовый процессор, возможно даже Snapdragon 888. Также будут модуль NFC и качественная камера. Помимо этого, говорится, что рамки станут тоньше, а экраны увеличатся по диагонали.

Цена и другие спецификации пока не сообщатся. Также неясно, какая ОС будет использоваться. Но, скорее всего, это будет Android.

Важно понимать, что такое устройство будет очень нишевым и вряд ли сильно востребованным. Впрочем, увидим.

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Источник:
Windows Central
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