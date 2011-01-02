Стриминговый Xbox появится на iPhone

На данный момент все, что попадает или пытается попасть в Apple App Store проходит тщательную проверку. Благо, «помогли» этому представители Epic Games. Также этому способствует проблема «облачного» гейминга. Компания Microsoft также пыталась попасть в App Store со своей стриминговой платформой xCloud, но также не смогла этого сделать из-за ограничений. А вот подобной платформе Luna от Amazon удалось это сделать. Как же?

Все дело в том, что представители Amazon воспользовались помощью разработчиков Safari и запустили свой сервис через веб-приложение. Теперь, Microsoft ничего не остается делать, как пойти по этому же пути, так сказать, проторенной тропой. Об этом заявил глава игрового подразделения Microsoft – Фил Спенсер во время видеозвонка своим подчиненным. Он сказал: «Мы точно запустимся на iOS… Мы запустим Game Pass на iPhone и iPad».

Если верить обещаниям Спенсера, то игровой облачный сервис может быть запущен в следующем году. Кстати, эта же информация была подтверждена и другими независимыми источниками. Но и это еще не все: в 2021 году xCloud появится и на ПК. Так что следующий год может стать очень жарким для геймеров, которые имеют в своем распоряжении девайсы от Apple.

А нам стоит напомнить, что Apple блокирует работу облачных игровых сервисов с помощью App Store. Но видя, как их платформа становится все больше популярна для таких сервисов, сделала смягчение в виде того, что игры должны выходить в виде отдельных приложений. А вот Microsoft и Google сейчас используют метод «Каталога», то есть собирают все приложения в единый реестр, а затем перенаправляют пользователей непосредственно на них.