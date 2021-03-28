Старый Game Boy научили майнить

Если вы думали, что для майнинга нужен мощный компьютер и хорошая видеокарта, то один из пользователей решил для этих целей задействовать старый черно-белый GameBoy.

Весь процесс есть на YouTube. В ролике показано, что для превращения GameBoy в аппарат для майнинга нужно внести дополнительные компоненты. Так, в него установили плату Raspberry Pi Pico, которая соединяет GameBoy с интернетом, а также задействовано изменённое ПО.

Однако, не стоит воспринимать старую портативную консоль, как серьёзный инструмент для майнинга, скорее это просто доказательство того, что любое устройство можно научить добывать криптовалюту. Такой GameBoy способен выдать около 0,8 H/s. Для того чтобы с его помощью добыть хотя бы доллар при нынешнем курсе биткоина, ему потребуется больше 100 лет.