Старые версии Windows 10 принудительно обновят до 2004

Похоже, что компания Microsoft продолжает использовать метод кнута и пряника для своих пользователей. Как известно, многие из тех, кто перешёл на Windows 10, не слишком охотно обновляют ОС из-за ряда багов в системе. Но теперь им придётся это сделать.

В официальном Twitter компании из Редмонда сообщается, что старые версии Windows 10 будут заменены на сборку 2004 в принудительном порядке. Это касается Windows 10 версии 1809 (окончание её жизненного цикла ожидается уже 10 ноября этого года), после чего придёт срок и 1903.

Today we are slowly beginning the training of our machine learning (ML) based process used to intelligently select and automatically update devices approaching end of service to Windows 10, version 2004. More information here: https://t.co/7jcx76Py4b. — Windows Update (@WindowsUpdate) June 16, 2020

Microsoft для этой цели задействует машинное обучение, что позволит анализировать систему, вычленять устаревшие элементы Windows 10. После этого их можно будет обновлять до версии 2004. Это называется процедурой развёртывания.

Отметим, что ранее Microsoft уже задействовала машинное обучение для оптимизации установки обновлений. Система сама анализирует периоды максимальной и минимальной активности пользователей, после чего устанавливает обновления лишь тогда, когда компьютер не задействован в работе.

Пока что неясно, насколько хорошо в компании протестировали процедуру такого развертывания. Ведь есть шансы, что система сбойнёт, что приведёт к массовой неработоспособности ОС на миллионах компьютеров. Остаётся надеяться, что этого не произойдёт.