Старые сандали Стива Джобса продадут на аукционе за $60 000

Старые сандалии бренда Birkenstock, которые носил основатель Apple Стив Джобс, появятся на аукционе Julien’s Auctions уже 11 ноября.

Стартовая цена лота будет начинаться от $15 тыс. Сами организаторы аукциона планируют выручить с него от $60 000 до $80 000. Более того, покупатель получит NFT с изображением сандалий.

Стив Джобс носил сандали Birkenstock в 70-х и начале 80-х. После его смерти, сандали были выставлены на выставках Германии и Италии, а также в первом магазине Birkenstock в Нью-Йорке.