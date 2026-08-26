Apple объявила презентацию 9 сентября: ждём первый складной iPhone
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Apple объявила презентацию 9 сентября: ждём первый складной iPhone

Вместе с ним ожидаются iPhone 18 Pro и новые Apple Watch.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:27
Apple объявила презентацию 9 сентября: ждём первый складной iPhone

Apple проведёт осеннюю презентацию 9 сентября в 20:00 по московскому времени. Мероприятие пройдёт в Театре Стива Джобса в Apple Park, также будет доступна онлайн-трансляция.

Главным анонсом ожидается первый складной iPhone. Вместе с ним Apple должна представить iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также новое поколение Apple Watch. Базовый iPhone 18, по слухам, выйдет только в 2027 году.

Среди потенциальных новинок также упоминаются AirPods с камерами и функциями визуального ИИ.

Презентация станет первой крупной продуктовой премьерой после смены руководства Apple. С 1 сентября компанию возглавит Джон Тернус, а Тим Кук перейдёт на должность исполнительного председателя совета директоров.

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