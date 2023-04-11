Вышла новая книга про Стива Джобса — «Сотвори что-нибудь чудесное»

Вышла новая книга «Сотвори что-нибудь чудесное» (англ. Make Something Wonderful) о Стиве Джобсе, основателе компании Apple. Книга содержит сборник интервью, речей и переписки, рассказывающих о жизни и работе предпринимателя.

Издание доступно бесплатно на английском языке на сайте «Архива Стива Джобса». Книгу также можно найти в библиотеке Apple Books или загрузить для ридера в формате epub.

Стив Джобс показывает прототип Apple II, 1977 г.

Название книги выбрано неслучайно. Оно является отсылкой к одной из речей Джобса на встрече с сотрудниками Apple, отмечает журналист The Verge.

В книге можно узнать о детстве Стива Джобса в Сан-Франциско и о том, как его увлечение компьютерами превратилось в бизнес. Кроме того, читатели смогут изучить тексты выступлений перед публикой, обращения к сотрудникам и воспоминания журналистов.