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Вышла новая книга про Стива Джобса — «Сотвори что-нибудь чудесное»

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Валентин Снежин сегодня в 18:48

Вышла новая книга «Сотвори что-нибудь чудесное» (англ. Make Something Wonderful) о Стиве Джобсе, основателе компании Apple. Книга содержит сборник интервью, речей и переписки, рассказывающих о жизни и работе предпринимателя.

Издание доступно бесплатно на английском языке на сайте «Архива Стива Джобса». Книгу также можно найти в библиотеке Apple Books или загрузить для ридера в формате epub.

Стив Джобс показывает прототип Apple II, 1977 г.

Название книги выбрано неслучайно. Оно является отсылкой к одной из речей Джобса на встрече с сотрудниками Apple, отмечает журналист The Verge.

В книге можно узнать о детстве Стива Джобса в Сан-Франциско и о том, как его увлечение компьютерами превратилось в бизнес. Кроме того, читатели смогут изучить тексты выступлений перед публикой, обращения к сотрудникам и воспоминания журналистов.

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Источник:
Архив Стива Джобса, The Verge
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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