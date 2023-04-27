Новый тренд: для игры в Star Wars Jedi: Survivor на физическом носителе потребуется загрузка дополнительных файлов

Разработчики Star Wars Jedi: Survivor стали объектом критики со стороны игроков из-за того, что физические копии игры будут требовать загрузки определенного количества файлов после прохождения первой миссии. Об этом стало известно после того, как в сети появились фотографии дисков с припиской «DOWNLOAD REQUIRED (ТРЕБУЕТСЯ ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ)».

Версии игры для PlayStation 5 и Xbox Series X будут весить около 150 ГБ, превышая максимальный объем данных, который можно сохранить на диске Ultra-HD Blu-ray (до 100 ГБ). Однако на данный момент не совсем ясно, содержит ли диск только часть данных или потребуется скачивание всей игры с магазина.

Такой подход к продаже игр не нов, прошлогодняя физическая версия Call of Duty: Modern Warfare II занимала всего 72 МБ на диске, однако игрокам приходилось скачивать всю игру.

Star Wars Jedi Survivor выходит 28 апреля на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, но решение разработчиков вызывает у игроков вопросы и недовольство.