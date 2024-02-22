Стало известно, когда Sony выпустит PlayStaion 5 Pro

Sony планирует стимулировать интерес к своей игровой платформе, выпустив PlayStation 5 Pro к концу текущего года, считают аналитики CNBC. Этот шаг нужен, чтобы повысить интерес к консоли и предложить усовершенствованное устройство, готовое к дебюту одной из самых ожидаемых игр этого десятилетия – Grand Theft Auto VI.
На прошлой неделе Sony снизила прогноз продаж PS 5 за нынешний финансовый год, с 25 млн до 21 млн консолей. Один из руководителей компании отметил, что Sony ожидает постепенное снижение продаж в следующем финансовом году. Когда такое случалось ранее, игровые компании выпускали обновленные устройства. Именно поэтому аналитики ожидают PS 5 Pro в 2024 году.
«Похоже, в игровой индустрии существует широкий консенсус в отношении того, что Sony действительно готовит запуск PS5 Pro во второй половине 2024 года»Генеральный директор консалтинговой компании Kantan Games Серкан Тото
Несмотря на рост ожиданий относительно новой консоли, Sony сталкивается с серьезной проблемой: рентабельность ее ключевого игрового бизнеса находится вблизи десятилетних минимумов. При этом некоторые эксперты допускают, что японский гигант вряд ли снизит цены на базовую консоль после выхода Pro-версии, поэтому «сценарий, при котором Sony выпустит PS5 Pro, но продажи по-прежнему будут снижаться в годовом исчислении, вполне возможен».