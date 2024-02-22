Стало известно, когда Sony выпустит PlayStaion 5 Pro

Sony планирует стимулировать интерес к своей игровой платформе, выпустив PlayStation 5 Pro к концу текущего года, считают аналитики CNBC. Этот шаг нужен, чтобы повысить интерес к консоли и предложить усовершенствованное устройство, готовое к дебюту одной из самых ожидаемых игр этого десятилетия – Grand Theft Auto VI.

На прошлой неделе Sony снизила прогноз продаж PS 5 за нынешний финансовый год, с 25 млн до 21 млн консолей. Один из руководителей компании отметил, что Sony ожидает постепенное снижение продаж в следующем финансовом году. Когда такое случалось ранее, игровые компании выпускали обновленные устройства. Именно поэтому аналитики ожидают PS 5 Pro в 2024 году.

«Похоже, в игровой индустрии существует широкий консенсус в отношении того, что Sony действительно готовит запуск PS5 Pro во второй половине 2024 года» Генеральный директор консалтинговой компании Kantan Games Серкан Тото

Несмотря на рост ожиданий относительно новой консоли, Sony сталкивается с серьезной проблемой: рентабельность ее ключевого игрового бизнеса находится вблизи десятилетних минимумов. При этом некоторые эксперты допускают, что японский гигант вряд ли снизит цены на базовую консоль после выхода Pro-версии, поэтому «сценарий, при котором Sony выпустит PS5 Pro, но продажи по-прежнему будут снижаться в годовом исчислении, вполне возможен».