Отменённая STALKER Online появилась в Сети

Браузерная игра S.T.A.L.K.E.R. Online неожиданно стала доступна для загрузки всем желающим. Файлы для запуска опубликовали в сообществе ВКонтакте под названием «Вестник Того Самого Сталкера». Игра создавалась силами GSC Game World в 2009-2010 годах, но каким-то причинам её релиз отменили.

Интересно, что играбельная версия разрабатывалась на Flash, поэтому для её запуска потребуется браузер с поддержкой «устаревшей» технологии. Кроме того, нужно будет установить старую mySQL.

Скриншот из игры

Дополнительно со сборкой S.T.A.L.K.E.R. Online потребуется загрузить три патча — видимо, неофициальных. Сообщается, что без них запустить игру практически невозможно.

S.T.A.L.K.E.R. Online планировалось сделать игрой для соцсетей, а издателем могла стать сама GSC Game World.

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