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Новости

Стали известны точные цены на Samsung Galaxy Z Fold3 и Z Flip

Известный инсайдер Эван Бласс опубликовал точные европейские цены новинок Samsung. На следующей неделе компания представит Samsung Galaxy Z Fold3, Z Flip3, Galaxy Watch4 Classic и Galaxy Buds2.

  • Samsung Z Fold3 в базовой версии с 256 ГБ — 1899 евро, версия с 512 Гб — 1999 евро.
  • Galaxy Z Flip3 с 128 Гб флеш-памяти — 1099 евро, с 256 Гб — 1149 евро.
  • Часы Galaxy Watch4 Classic появится в двух версиях: 40-мм — 379 евро, 44-мм за 409 евро.
  • Наушники Galaxy Buds2 — 159 евро.

Мероприятие Samsung Galaxy Unpacked состоится 11 августа.

Источник:
Twitter

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