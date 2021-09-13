Стали известны подробности о планшетах iPad mini 6

Китайские источники сообщают, что Apple готовится к выпуску iPad mini 6 параллельно с релизом iPhone 13. И вот в сети появились свежие данные о новом компактном планшете.

Сообщается, что новый iPad mini 6 получит экран на 8,4 дюйма, разъём USB-C, два динамика и магнитное крепление для стилуса Apple Pencil. Новинка базируется на процессоре A14, который используется в iPhone 12 и, по слухам, появится в iPhone SE 3. Объём памяти составит 64, 128 и 256 ГБ.

Обещана поддержка сетей 5G, тонкие рамки вокруг экрана и отсутствие кнопки Home под экраном. Сканер отпечатка будет сбоку. Другие спецификации пока не сообщаются, но, скорее всего, новинка получит довольно ёмкий аккумулятор.

Новинка появится в зеленом, синем, сером, серебряном и золотом вариантах. Цена вопроса — 400 долларов.