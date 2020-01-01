Стала известна цена Xiaomi Mi 10

Вот чем нам нравится продукция Xiaomi – так это лояльной ценовой политикой. И пусть нас пугают, что ее будущие флагманы будут стоит на уровне таких же устройств других производителей, мы знаем, что это не так. Так было с Mi 8, Mi 9 и точно будет с Mi 10. Но на данный момент все выглядит не так уж и плохо.

Если верить Pan Jiutang, который является сотрудником департамента промышленных инвестиций Xiaomi, то стоимость будущего топа компании будет на уровне 4 000 юаней или 585 долларов. Не верить этому человеку просто нельзя. Более того, ранняя утечка от Wang Teng Thomas, опять же, работающего в Xiaomi говорит, что минимальная стоимость вряд ли упадет ниже 3 500 юаней или 510 долларов.

Все это наталкивает на мысль, что базовая модель Xiaomi Mi 10 обойдется пользователю в 510 долларов. Чуть выше будет стоимость других модификаций, а вот версия Pro, по мнению аналитиков, окажется дороже на 100 долларов. Но все равно, это гораздо ниже стоимости флагманов других производителей. Также Pan Jiutang посоветовал на данный момент приобретать CC9 Pro, а это, вероятно говорит, что у Xiaomi Mi 10 будет схожий оптический модуль.