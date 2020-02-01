Раскрыты полные характеристики Realme X50 Pro

Война на рынке смартфонов продолжается, а главными интриганами остаются Xiaomi и Realme. Буквально в начале этой недели, представители Xiaomi объявили, что их флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10 и Redmi K30 Pro получат поддержку Wi-Fi 6, при этом максимальная скорость передачи данных может достигать 9,6 Гбит/с. Более того, устройства с поддержкой Wi-Fi 6 обладают меньшим потреблением энергии от аккумулятора.

Вслед за Xiaomi высказались представители Realme, которые теперь утверждают, что и их топовый смартфон получит поддержку данного типа связи. А пока это обсуждается, стало досконально известно, что Realme X50 Pro получит OLED-дисплей, в котором есть отверстие под фронтальную камеру. Присутствует и поддержка ускоренной зарядки, мощность которой будет достигать 50 или 60 Вт.

Руководитель бренда Realme Сюй Ци также подчеркнул, что Realme X50 Pro также будет комплектоваться памятью LPDDR5, что и Xiaomi Mi 10, так что нас ожидает новая гонка «вооружений». Основой смартфона станет чипсет Snapdragon 865 с модемом 5G. Более того, Realme X50 Pro может и вовсе обогнать в AnTuTu все устройства по производительности.

Не менее интересная информация касается и оптической составляющей. Ожидается, что аппарат получит основную камеру, состоящую из пяти датчиков. Главный из них получит разрешением 108 МП. Что касается презентации, то она должна состояться в этом месяце.