Стала известна себестоимость PlayStation 5

Bloomberg поделился новой информацией о грядущей консоли PlayStation 5. Источник сообщил, что на данный момент Sony не определилась со стоимостью приставки.

По предварительным данным, себестоимость консоли составляет $450. Это достаточно много, так как компании придётся включить и другие расходы. Высокий ценник производства взялся неспроста — у консоли дорогая система охлаждения, а также на рынке наблюдается нехватка памяти DRAM и NAND.

Рендеры Sony PlayStation 5

Само массовое производство юбилейных консолей Sony запустится весной. Для компании это будет самая дорогая приставка. Предыдущая PS4 обходилась в $381 за производство и в $399 покупателю.

Сколько будет в итоге стоить новенькая PS5 не знает даже Sony. Сообщается, что компания будет ориентироваться на ценник Xbox Series X. Скорее всего, производитель добавит $20-50 к стоимости производства. Иначе Sony сможет зарабатывать только на играх.