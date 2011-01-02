Спутниковый интернет Starlink оказался быстрее конкурентов

Совсем недавно интернет Starlink от компании SpaceX, оказался у всех на слуху. Кто-то видел цепочку спутников в звёздном небе, а кто-то принял участие в его бета-тестировании. Как бы то ни было, но детище Илона Маска снова превзошло своих конкурентов.

На днях были сделаны замеры скорости спутниково интернета и Starlink подошел к отметке загрузки в 80 Мбит/сек, а самый ближайший его конкурент способен выдавать всего 25 Мбит/сек. Стоит напомнить, что месяца назад скорость загрузки была на уровне 43 Мбит/сек.

Чтобы подключиться в спутниковому интернету Starlink придётся отдать около 500 долларов за необходимый комплект оборудования и выделять 100 долларов в качестве ежемесячной абонентской платы.

Первый запуск Starlink состоялся в феврале 2018 года. Спутники предназначаются для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.