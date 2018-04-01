Подключить Spotify в России: пошаговая инструкция

Пока российские музыкальные сервисы штурмуют пользователя выгодными предложениями на пробные подписки, другие ждут появление популярного Spotify.

Многие пытаются хайпить на его скором запуске, ищут различные упоминания цен в России и тд. Но всё гораздо проще, ведь опробовать Spotify можно уже сегодня и бесплатно.

Для регистрации в Spotify нам потребуется:

VPN-сервис или браузер Opera

Сам компьютер

1. Первым делом включаем VPN или запускаем браузер Opera в режиме инкогнито. В левом углу нажимаем на кнопку VPN > Включить > Виртуальное местоположение > Америка.

2. Переходим на сайт Spotify и выбираем Sign up. Попадаем на страницу регистрации, вводим все данные и нажимаем кнопку Sign up.

3. После заполнения всех данных и регистрации откроется финальное окно с автоматической загрузкой десктопной версии Spotify.

4. Установка проходит без каких-либо проблем и использования VPN. Можно опробовать все прелести бесплатного тарифного плана.

Ограничения бесплатной версии:

нельзя сохранять треки в память и слушать их офлайн;

использовать высокое качество воспроизведения;

отрубить рекламу.

Так как в России сервиса официально нет, то для установки на смартфон нужно слегка заморочиться.

Для Android требуется скачать APK-файл с APKMirror, а владельцам iPhone потребуется завести американский Apple ID, чтобы загрузить Spotify через App Store.

Создание Американского Apple ID:

Заходим в Настройки > iTunes Store и App Store > Нажимаем на Apple ID и выходим из него. Далее возвращаемся в Настройки и заходим в “Основные” > Язык и регион > Выбираем США. Заходим в App Store и через поиск находим Spotify или просто проходим по ссылке. При попытке скачать, магазин предложит зайти в существующую учетную запись Apple ID или Создать новую. Выбираем создать новую и указываем почту, которую ранее не использовали в App Store. Указываем город проживания США и указываем любой существующий адрес. Найти адрес не составит никакой сложности в Google Maps. От указания банковских данных мы отказываемся. После загрузки на устройство, можно выйти из новенького Apple ID и вернуться на старый, но тогда приложение не будет получать обновления. Это легко решается с помощью входа в новую учетную запись.

Как подключить платный тариф

Тут всё намного сложнее, но особых преград нет и три месяца премиум-подписки дают бесплатно. Снова потребуется VPN, фейковый американский аккаунт PayPal.

С основного аккаунта PayPal переводим деньги на свой американский аккаунт. Переходим на сайт Spotify с включенным VPN из Америки и выбираем нужный тарифный план.

Также есть более простой способ — купить сертификат на eBay и пополнить счёт Spotify полученным кодом. Искать будет проще по запросу Gift Card Spotify Premium. Приобретать сертификат нужно у надежного продавца с большим количеством проданных карт.