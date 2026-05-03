Юбилейный iPhone может получить новый OLED-экран Samsung без поляризационной плёнки

Apple может использовать новый OLED-дисплей Samsung в юбилейном iPhone к 20-летию линейки.
Samsung Display может стать единственным поставщиком OLED-панелей для юбилейного iPhone, который Apple готовит к 20-летию линейки. Об этом сообщает The Korea Herald.

По данным источников, новый экран могут продвигать под названием Liquid Glass Display. Его главной особенностью станет отказ от поляризационной плёнки, которая используется в обычных OLED-дисплеях.

Такое решение позволит сделать панель тоньше и повысить светопропускание. За счёт этого экран должен выглядеть более «стеклянным» и визуально уходить к краям корпуса, хотя сильного физического изгиба дисплея не ожидается.

В основе технологии может лежать подход COE от Samsung Display. В нём цветной фильтр размещается прямо на защитном слое панели. Такая архитектура уже применяется в устройствах Samsung и помогает повысить яркость при снижении энергопотребления.

Если информация подтвердится, ситуация будет напоминать запуск iPhone X в 2017 году, когда Samsung также стала единственным поставщиком OLED-экранов для Apple.

Юбилейный iPhone, по данным источников, проходит внутри Apple под кодовым названием V72. Его запуск ожидается осенью 2027 года. Одним из ключевых вопросов остаётся готовность Face ID под экраном: именно эта технология может позволить Apple сделать переднюю панель почти полностью безрамочной.

