Инсайдер: Samsung Galaxy S27 Ultra лишится телеобъектива

Samsung Galaxy S27 Ultra может лишиться телеобъектива, отвечающего за 3-кратный оптический зум. Об этом рассказал известный инсайдер Ice Universe.

Предполагается, что основную роль в зуме возьмет на себя 200-мегапиксельная основная камера, а после 5-кратного увеличения «удар» на себя заберет перископ.

Однако такой подход может сказаться на качестве снимков, особенно при слабом освещении, даже с учетом алгоритмов обработки и технологий объединения пикселей.

Изменение арсенала камер Galaxy S27 Ultra может быть связано с освобождением внутреннего пространства корпуса. Это позволит потенциально внедрить новые аппаратные решения.