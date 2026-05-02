Новости

Инсайдер: Samsung Galaxy S27 Ultra лишится телеобъектива

Ice Universe рассказал, что будущий флагман получит только три задние камеры.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:24
Samsung Galaxy S27 Ultra может лишиться телеобъектива, отвечающего за 3-кратный оптический зум. Об этом рассказал известный инсайдер Ice Universe.

Предполагается, что основную роль в зуме возьмет на себя 200-мегапиксельная основная камера, а после 5-кратного увеличения «удар» на себя заберет перископ.

Samsung представила смартфоны Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra

Однако такой подход может сказаться на качестве снимков, особенно при слабом освещении, даже с учетом алгоритмов обработки и технологий объединения пикселей.

Изменение арсенала камер Galaxy S27 Ultra может быть связано с освобождением внутреннего пространства корпуса. Это позволит потенциально внедрить новые аппаратные решения.

Обсудить

Главное по теме

Скидки и подборки

Последние новости

Тренд
Последние обзоры

Смотреть все

Смотреть все обзоры