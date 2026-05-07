Представлен Huawei Nova 15 Max — китайский бюджетник за оверпрайс

Huawei провела глобальную презентацию, на которой вместе с планшетом MatePad Pro Max представила смартфон Nova 15 Max. Это не новинка, а ребрендинг китайского бюджетника Huawei Enjoy 90 Pro Max без изменений по «начинке».

Nova 15 Max получил плоский 6,84-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2756×1272 пикселей и частотой обновления 120 Гц. «Под капотом» расположился чип Kirin 8000, его дополняет аккумулятор на 8500 мАч с быстрой проводной зарядкой 40 Вт.

За фото- и видеовозможности отвечает основная 50-Мп камера и фронталка на 8 Мп. Обе поддерживают запись видео в 4К. Кроме того, есть сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, стереодинамики и NFC. «Из коробки» смартфон работает на EMUI 14.2.

Чем Huawei Nova 15 Max может с ходу разочаровать, так это ценником. В Европе за версию на 256 ГБ просят 449 евро (~39 500 рублей), тогда как Enjoy 90 Pro Max на старте продаж оценивался в 22 тысячи рублей.