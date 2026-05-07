Представлен Huawei Nova 15 Max — китайский бюджетник за оверпрайс | The GEEK
Новости

Представлен Huawei Nova 15 Max — китайский бюджетник за оверпрайс

Такой же смартфон, но под другим именем в Китае стоит почти вдвое дешевле.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:25
Представлен Huawei Nova 15 Max — китайский бюджетник за оверпрайс

Huawei провела глобальную презентацию, на которой вместе с планшетом MatePad Pro Max представила смартфон Nova 15 Max. Это не новинка, а ребрендинг китайского бюджетника Huawei Enjoy 90 Pro Max без изменений по «начинке».

Nova 15 Max получил плоский 6,84-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2756×1272 пикселей и частотой обновления 120 Гц. «Под капотом» расположился чип Kirin 8000, его дополняет аккумулятор на 8500 мАч с быстрой проводной зарядкой 40 Вт.

За фото- и видеовозможности отвечает основная 50-Мп камера и фронталка на 8 Мп. Обе поддерживают запись видео в 4К. Кроме того, есть сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, стереодинамики и NFC. «Из коробки» смартфон работает на EMUI 14.2.

Чем Huawei Nova 15 Max может с ходу разочаровать, так это ценником. В Европе за версию на 256 ГБ просят 449 евро (~39 500 рублей), тогда как Enjoy 90 Pro Max на старте продаж оценивался в 22 тысячи рублей.

Обсудить

Главное по теме

Новости Huawei представила MatePad Pro Max — флагманский планшет толщиной 4,7 мм

Большой безрамочный экран 144 Гц, шесть динамиков и модуль GPS.
Новости Huawei Mate 90 Pro Max может получить камеру с 10-кратным перископическим зумом Обзоры Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

Похожие материалы

HUAWEI HUAWEI показала ультратонкий планшет MatePad Pro Max

Новинка предложит корпус толщиной 4,7 мм, а также тонкие экранные рамки 3,55 мм.

 HUAWEI Pura 90 Pro стал самым успешным запуском Huawei за последние годы

Huawei Pura 90 Pro показал резкий рост продаж в первый день после запуска. Спрос оказался на 175% выше,…

 HUAWEI Складной Huawei Pura X Max стал лидером продаж в Китае

Смартфон обогнал модели Redmi и Oppo, показав лучший результат на старте.

 Apple Названы самые популярные планшеты в России в первом квартале 2026 года

За январь-март было продано около 850 тысяч устройств на 16,7 млрд рублей.

Скидки и подборки

5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽ Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями Нашли идеальные подарки к 23 февраля. Их будут использовать каждый день

Последние новости

Сериал «Гарри Поттер» продлили на второй сезон Топ-10 самых популярных смартфонов у россиян в первом квартале 2026 года iQOO 15T готовится к выходу: старт предзаказов и первый видеотизер Умный дом Сбер получил большое весеннее обновление. Что нового? В Москве 9 мая ограничат мобильный интернет, SMS и доступ к «белым спискам» Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  2. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры

  3. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  4. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  5. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  6. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры
Смотреть все обзоры