iQOO 11 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 2 и зарядку 200 Вт

Вчера iQOO представила смартфон Neo 7, а уже сегодня инсайдер Йогеш Брар опубликовал спецификации их будущего флагмана iQOO 11 Pro.

Сообщается, что смартфон получит 6,78-дюймовый AMOLED Samsung E6 с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц. Процессором послужит топовый Snapdragon 8 Gen 2, емкость аккумулятора 4700 мАч + 200-ваттная проводная и 50-ваттная беспроводная зарядки.

Основную камеру наделят тремя датчиками: основная 50 Мп, сверхширокоугольная — 50 Мп и телеобъектив — 14,6 Мп. У фронтальной камеры будет 16 Мп.

Среди прочего, подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и Android 13 из коробки с интерфейсом OriginOS. Объем оперативной памяти составит 8/12 Гб, флеш-памяти – 256 или 512 ГБ.

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