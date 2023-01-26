Создан робот из жидкого металла, как в «Терминатор 2»

Группа учёных представила робота, который способен принимать любую форму и переходить из твёрдого состояния в жидкое. Что-то подобное мы уже видели в фильме «Терминатор 2».

Таким способностям он обязан материалу под названием «магнитоактивная фазовая переходная материя». По сути это галлий с намагниченными частицами.

Пока представленный робот размером с фигурки из конструктора LEGO, но это никак не отменяет его уникальные особенности. На представленном видео робот буквально просачивается сквозь клетку и собирает жидкое вещество в единое целое. За форму и движения робота отвечает магнитное поле.

В теории такая разработка может использоваться в медицине — для извлечения инородных предметов и для диагностики заболеваний. Для выхода на коммерческий рынок потребуется достаточно много времени.