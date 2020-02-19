Sony прекратила работу сайта SonyMobile
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Sony прекратила работу сайта SonyMobile

Последние пару лет со смартфонами у Sony не ладится — компания выпускает несколько устройств в год, но все они на любителя. Новинки выглядят одна необычнее другой, но желание купить их не появляется.

Сейчас обнаружилось, что компания закрыла сайт SonyMobile.com. Он работал более 10 лет. Теперь же этот домен перенаправляет пользователей на главный сайт Sony.

Sony Mobile Google Search Results

В прошлом году появился слух, что японский производитель и вовсе планирует закрыть мобильное подразделение. Это был бы логичный шаг, учитывая нынешние обороты и позиции мобильных гигантов Apple, Huawei, Samsung и Xiaomi.

Однако, в этом году компания уже успела анонсировать новый бюджетный Sony Xperia L4. Что будет с продажами новинок от Sony предугадать просто — ничего. Наверное, спасет компанию только какой-нибудь чудо-смартфон с мега приятным ценником.

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