Sony займётся электромобилями — показан новый концепт

На выставке электроники CES 2022 Sony показала электрокар Sony Vision-S 02, который стал вторым концептом от японской компании. Но, похоже, эта новинка пойдёт в серию, хотя и необязательно в том виде, как её представили на выставке. Отмечается, что автомобильное направление Sony будет развиваться — с весны там запустят подразделение Sony Mobility.

Автомобиль представляет собой семиместный электрический кроссовер, похожий на седан Sony Vision-S. Машина получила выдвижные дверные ручки, камеры вместо зеркал, огромный дисплей на передней панели, а также два монитора для пассажиров сзади.

Что касается технических характеристик, то тут два мотора общей мощностью 536 л. с., а максимальная скорость составляет 180 км/ч. Обещан полный привод. А вот данных о пробеге и разгоне пока нет, но первая версия могла разгоняться до 100 км/ч за 5 секунд. Видимо, здесь ситуация будет не хуже.

Также в машине обещана уйма камер и датчиков. Будет удалённое подключение к консоли PlayStation, что позволит играть в игры. Для связи запланировано подключение 5G.