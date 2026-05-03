В США выросли цены на восстановленные консоли PlayStation 5

Sony подняла стоимость восстановленных консолей PlayStation 5 в США. По данным Tom’s Hardware, речь идёт о моделях PS5 Slim, которые официально продаются как refurbished.

Версия PlayStation 5 Slim Digital Edition теперь стоит $499, а вариант с дисководом — $549. Обе модели подорожали на $100.

При этом Sony не делала отдельного публичного объявления о повышении цен. Ранее компания уже увеличивала стоимость новых консолей, объясняя это ростом затрат на рынке электроники.

На фоне подорожания из продажи также исчезли некоторые выгодные комплекты, включая набор PS5 с Fortnite. Раньше он позволял купить новую цифровую версию консоли за $399.

Формально классическую PS5 в США всё ещё можно найти за $399, но чаще речь идёт уже о восстановленных устройствах. Новые версии стоят заметно дороже.

Рост цен на восстановленные консоли выглядит особенно необычно, поскольку такие устройства уже были в использовании. Вероятно, Sony таким образом регулирует спрос и выравнивает цены на фоне общего подорожания игровых приставок.