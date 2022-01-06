Sony представила шлем PS VR 2

Президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан сообщил на выставке CES 2022, что новый VR-шлем Sony будет называться PlayStation VR2. Там же показали официальное лого продукта и напомнили основные спецификации.

Вот что известно о новинке:

Шлем получит OLED-дисплеем с разрешением 4K (хотя по факту это 4K+ — 2000х2040 точек на каждый глаз). Экраны получат обзор в 110 градусов, поддержку HDR и частоту 90/120 Гц.

Новинка получит поддержку тактильной обратной связи и отслеживание взгляда.

Шлем будет использовать технологию «фовеального рендеринга».

Первой игрой станет эксклюзивный проект Horizon Call of the Mountain, который разрабатывают Guerrilla и Firesprite.

В шлем будет встроено всё нужное для работы — никаких внешних датчиков не потребуется.

Что касается игры, то она будет сосредоточена на новых героях и выйдет в будущем. Точной даты релиза пока нет. Зато известно, что 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5 появится Horizon Forbidden West.