Sony представила доступный Hi-Res плеер с LDAC и DSEE Ultimate

Компания Sony представила новый портативный плеер NW-A306. Эта модель похожа на NW-WM1ZM2 и NW-WM1AM2, однако стоит всего лишь $349 (порядка 23 700 рублей).

Новинка получила 3,6-дюймовый дисплей с разрешением 1280×720 точек, ОС Android 12, усилитель Sony S-Master HX с поддержкой формата Native DSD, а также рядом интерфейсов. В числе таковых отметим Wi-Fi и Bluetooth, а также разъём 3,5 мм.

Новинка оснащена 32 ГБ встроенной памяти, но свободной только 18 ГБ. Есть также слот для карт памяти microSD. Из других особенностей отметим поддержку звука CD-качества (16 бит / 44 кГц) без потерь даже при передаче по беспроводному каналу. Это достигается за счёт ИИ-технологии повышения качества звука DSEE Ultimate, а также использования кодека LDAC.

О сроках начала продаж пока ничего не сообщается.