Sony готовит новые сенсоры для смартфонов

Компания Sony ранее выпустила однодюймовый сенсор IMX989 для смартфонов, который уже есть в Xiaomi 12S Ultra и скоро появится в других топовых моделях. Но уже сейчас японская компания готовит новое решение для мобильных девайсов.

Линейка выйдет под брендом LYTIA, сообщается в новом ролике, который опубликован на официальном YouTube-канале Sony.

В видео компания сообщает, что люди воспринимают мир через цвет, свет, тень и мгновения. Производитель хочет запечатлеть все эти аспекты. Как утверждается, LYTIA – это кристаллизация технологий и страсти компании к съёмке.

Фото на обычный сенсор Фото на сенсор LYTIA

Если же отрешиться от маркетинговых заявлений, то речь идёт о более качественной HDR-съёмке и полноматричном автофокусе. Другие технические показатели не сообщаются, так что пока сложно сказать, насколько сенсор будет лучше. Однако если он будет однодюймовым, это обеспечит большее количество света и более качественную съёмку.