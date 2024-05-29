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Sony анонсировала презентацию State of Play

Sony анонсировала проведение презентации State of Play, которая состоится в ночь с 30 на 31 мая, в 1:00 по московскому времени. В ходе мероприятия компания планирует представить 14 новых игр для консолей PS5 и PS VR2.

Прямой эфир презентации покажут на YouTubeTwitch и TikTok. Среди ожидаемых анонсов – ремейк Silent Hill 2, многопользовательский шутер Concord от Firewalk Studios и новая игра от Team Asobi под названием Astro Bot.

По информации инсайдера billbil-kun, Sony может объявить о выпуске God of War Ragnarök для ПК и представить новый совместный проект с LEGO – LEGO Horizon Adventures.

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Источник:
Sony
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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