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СМИ раскрыли планы Google на смартфоны Pixel

Зарубежные СМИ сообщили о планах по развитию серии Google Pixel до 2025 года включительно. Судя по этим данным, у компании серьёзные планы. Однако это не официальный и не финальный список, возможно, он изменится.

На 2023 года запланированы такие решения:

  • Google Pixel 7a и Pixel Fold (весна)
  • Pixel 8 и Pixel 8 Pro (осень)
  • Планшет Pixel Tablet (дата не указана).

При этом цена складного Pixel Fold составит $1799, гибкий экран получит диагональ порядка 7,1–7,6 дюйма и толстые рамки.

На 2024 года планы такие: 

  • Pixel 8a;
  • Pixel 9;
  • Pixel 9 Pro в размерах 6,3 и 6,7 дюйма.

На 2025 год пока что есть два варианта: 

  • Pixel в формате раскладушки (Flip), Pixel 10 и Pixel 10 Pro в двух диагоналях;
  • по два Pixel 10 и Pixel 10 Pro.

Судя по всему, выход второго складного смартфона будет зависеть от результатов продажи Pixel Fold.

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Источник:
Android Autority

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