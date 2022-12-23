СМИ раскрыли планы Google на смартфоны Pixel

Зарубежные СМИ сообщили о планах по развитию серии Google Pixel до 2025 года включительно. Судя по этим данным, у компании серьёзные планы. Однако это не официальный и не финальный список, возможно, он изменится.

На 2023 года запланированы такие решения:

Google Pixel 7a и Pixel Fold (весна)

Pixel 8 и Pixel 8 Pro (осень)

Планшет Pixel Tablet (дата не указана).

При этом цена складного Pixel Fold составит $1799, гибкий экран получит диагональ порядка 7,1–7,6 дюйма и толстые рамки.

На 2024 года планы такие:

Pixel 8a;

Pixel 9;

Pixel 9 Pro в размерах 6,3 и 6,7 дюйма.

На 2025 год пока что есть два варианта:

Pixel в формате раскладушки (Flip), Pixel 10 и Pixel 10 Pro в двух диагоналях;

по два Pixel 10 и Pixel 10 Pro.

Судя по всему, выход второго складного смартфона будет зависеть от результатов продажи Pixel Fold.