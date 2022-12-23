СМИ раскрыли планы Google на смартфоны Pixel

Зарубежные СМИ сообщили о планах по развитию серии Google Pixel до 2025 года включительно. Судя по этим данным, у компании серьёзные планы. Однако это не официальный и не финальный список, возможно, он изменится.
На 2023 года запланированы такие решения:
- Google Pixel 7a и Pixel Fold (весна)
- Pixel 8 и Pixel 8 Pro (осень)
- Планшет Pixel Tablet (дата не указана).
При этом цена складного Pixel Fold составит $1799, гибкий экран получит диагональ порядка 7,1–7,6 дюйма и толстые рамки.
На 2024 года планы такие:
- Pixel 8a;
- Pixel 9;
- Pixel 9 Pro в размерах 6,3 и 6,7 дюйма.
На 2025 год пока что есть два варианта:
- Pixel в формате раскладушки (Flip), Pixel 10 и Pixel 10 Pro в двух диагоналях;
- по два Pixel 10 и Pixel 10 Pro.
Судя по всему, выход второго складного смартфона будет зависеть от результатов продажи Pixel Fold.
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