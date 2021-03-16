Смартфоны Xiaomi предупредят о подглядывании на экран

Похоже, что в Xiaomi озаботились новыми вопросами безопасности. В сети опубликовали новый патент китайской компании, который описывает технологию защиты от подглядывания.

Сообщается, что технология умеет распознавать минимум одно лицо — непосредственно пользователя. Это позволяет определить, смотрит ли на экран кто-то ещё. Если это происходит, то система предупредит об этом и позволь уберечь от утечки конфиденциальной информации.

Пока что не уточняется, как именно работает такая технология. Скорее всего, она основана на анализе внешности и похожа на разблокировку смартфона по лицу.

При этом отметим, что речь пока идёт о патенте, так что до реальной технологии такого рода могут пройти годы.