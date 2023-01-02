Смартфоны Galaxy S23 получат минимум 256 ГБ памяти

Грядущие флагманы Samsung Galaxy S23 будут поставляться с минимальными 256 ГБ встроенной памяти. Модификации на 128 ГБ выпускаться больше не будут. Об этом пишет в Твиттере инсайдер Ахмед Квайдер.

По словам Квайдера, модели в этому году будут доступны в следующих конфигурациях:

Galaxy S23 — 8+256 ГБ;

Galaxy S23+ — 8+256 ГБ;

Galaxy S23 Ultra — 12+256/512 ГБ или 12 ГБ/1 ТБ

Ранее в Geekbench появилась модель Galaxy S23 Ultra с 8 ГБ ОЗУ. Есть также мнение, что инсайдер обозначил только утверждённые модели смартфонов Samsung.

Официальная дата анонса новинок до сих пор не называется Samsung. По данным другого инсайдера Ice Universe, мероприятие Galaxy Unpacked 2023 проведут 1 февраля.