Смартфон Sony Xperia Pro-I стоит в России 135 тысяч рублей

Компания Sony начала принимать в России предзаказы на топовый камерофон Xperia PRO-I. В мире он стоит 1800 долларов, а в России его оценили в 135 тысяч рублей. Как отмечается, сейчас доступен предзаказ.

При этом, если оформить предзаказ до предзаказ до 16 декабря 2021 года, то покупатели получат чехол-аксессуар XQZ-CLBE.

Что касается самого смартфона, то он оснащён дюймовым датчиком основной камеры с разрешением 12 МП и крупными пикселями на 2,4 мкм, 12-МП портретным модулем с 50-мм объективом и 12-Мп сверхширокоугольным модулем. Там используется оптика оптика Zeiss. Фронтальная камера — 8 МП.

Иные спецификации включают в себя экран OLED с диагональю 6,5 дюйма, разрешением 4К (3840 х 1644 пикселя) и частотой обновления 120 Гц. Процессор — Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1. Есть аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА•ч с поддержкой зарядки мощностью 30 Вт, защита от пыли и влаги IP68, модуль NFC, операционная система Android 11.