Следом за Apple: Samsung запретила инсайдерам публиковать утечки компании

Компания Samsung по примеру Apple начала борьбу с инсайдерами, которые публикуют утечки о новых продуктах. Сообщается, что компания написала инсайдеру Максу Джамбору из команды AllAboutSamsung и потребовала прекратить публиковать утечки. В противном случае ему пригрозили судом.

Отметим, что ограничения могут затронуть Эвана Бласса, публикующего утечки под ником evleaks. Он нередко «сливал» важные данные о неанонсированных продуктах.

Не исключено, что в будущем примеру Samsung и Apple последуют и другие компании. Хотя пока неясно, как это будет реализовано. Не исключено, что компании попытаются засудить инсайдеров, что вполне может у них получиться. А это создаст прецедент.