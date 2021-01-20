Инструмент для SIM-карт поможет снять оголовье AirPods Max

Полноразмерные наушники Apple, похоже, получили модульную конструкцию. Ранее выяснилось, что амбушюры можно снять, поскольку они закреплены магнитами. Теперь же оказалось, что оголовье тоже снимается достаточно легко — с помощью инструмента для извлечения SIM-карты.

Его нужно вставить в небольшое отверстие над динамиком, что разомкнёт пружины и освободит соединение оголовья и чашек.

После этого можно получить доступ к разъёму, который предположительно используется для обмена данными и подачи питания. Это позволит менять оголовья с разных AirPods Max, что даст обещанные сотни вариантов дизайна наушников.

Пока неясно, влияет ли такая разборка на гарантию или нет. Однако сама концепция выглядит неплохо.