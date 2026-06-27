Apple начала продавать восстановленные MacBook Neo
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Apple начала продавать восстановленные MacBook Neo

Базовая версия стоит на $100 дешевле нового MacBook Neo.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:00
Apple начала продавать восстановленные MacBook Neo

Apple начала продавать восстановленные MacBook Neo в официальном разделе Certified Refurbished. Модель появилась там вскоре после того, как компания повысила цены на новые устройства.

Базовый восстановленный MacBook Neo с накопителем на 256 ГБ стоит $599. Версия с 512 ГБ памяти и Touch ID обойдётся в $679. Для сравнения, новые MacBook Neo после повышения цен стоят $699 и $799 соответственно.

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Таким образом, покупатель может сэкономить $100 относительно новых моделей. При этом восстановленные устройства Apple проходят проверку, получают новый корпус или заменённые компоненты при необходимости, комплектуются аксессуарами и продаются с годовой гарантией.

Восстановленные MacBook Neo пока доступны в США. Появятся ли такие модели в других странах, неизвестно.

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