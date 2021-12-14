Первый складной iPhone появится не ранее 2023 года

Компания Apple постепенно готовит к выходу свой складной смартфон, однако его придётся подождать. Как сообщил основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch, инсайдер Росс Янг, новинка может задержаться.

По его словам, компания действительно готовит сгибающийся смартфон, но его покажут в 2023 или даже в 2024 годах. По словам Янга, Samsung Display уже предоставила корпорации из Купертино тестовые модели складных экранов. Также идёт сотрудничество с LG Display. Как ожидается, складной iPhone получит 8-дюймовый гибкий OLED-дисплей. Вероятно, он будет похож на Samsung Galaxy Z Fold.

На данный момент не сообщается какие спецификации получит такой iPhone, так что пока сложно говорить о возможностях и дизайне новинки. При этом отметим забавный момент — на данный момент на рынке складных решений лидирует Samsung, но то же самое было с 5G.

Отметим, что в начале этого года аналитик TFI Securities Минг-Чи Куо сообщил об анонсе iPhone с 8-дюймовым гибким OLED-дисплеем в 2023 году. Так что, похоже, придётся запастись терпением.