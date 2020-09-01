Системные требования Cyberpunk 2077 для 4K и RTX появятся к релизу

В прошлую пятницу были опубликованы системные требования для Cyberpunk 2077. Их демократичностью были удивлены все. Хотя эти требования подразумевают наличие у пользователя процессора Intel Core i7-4790, 12 ГБ ОЗУ, а также видеокарты уровня GeForce GTX 1060 (6 Гбайт). По сути, это настройки для разрешения Full HD на минимальных и рекомендуемых настройках. А вот для тех, кто хочет насладиться 4K и трассировкой лучей придется немного подождать, ибо таких данных пока нет.

Правда на зовы таких людей сразу же ответил один из представителей CD Projekt RED – Марцин Момот в своем блоге. Он сказал, что представители компании слышат мнения всех и в самое ближайшее время можно ожидать появление информации для этой категории геймеров. Скорее всего, это произойдет уже ближе к релизу самой игры.

Нам же стоит напомнить, что релиз одиночного режима Cyberpunk 2077 должен состояться 19 ноября этого года. И по последним данным он появится на всех популярных платформах: PC, PS4, Xbox One и сервиса GeForce Now. Что касается мультиплеерного режима, то он появится не раньше 2022 года и получит поддержку микротраназкций.