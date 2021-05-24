Девушка по имени Сири попросила MacBook у Тима Кука за вечные шутки в свой адрес

Девушка по имени Сири написала электронное письмо генеральному директору Apple Тиму Куку с просьбой подарить ей MacBook на её 30-летие за годы шуток, которые она слышала в свой адрес.

Девушка выложила фрагмент электронного письма в TikTok. Видео набрало около 300 000 просмотров. После этого она опубликовала полную версию письма в Твиттере:

Привет, Тим! Я сразу займусь этим. У меня есть просьба. Понимаете, меня зовут Сири. Да … Сири. И до 2011 года я была ребенком, который никогда не мог найти свое имя на брелке в сувенирном магазине. Я была подростком, который знал, когда медсестры собирались позвонить мне, потому что они в замешательстве и не знали, как произносить моё имя. Сири Хафсо

Также Хафсо рассказала, что часто слышит шутки в свой адрес или вопросы «почему родители назвали её в честь iPhone?». Сотрудники фирменного магазина Apple Store просят у нее документы, потому что не верят, что Сири её настоящее имя.

Хафсо является актрисой, но из-за пандемии потеряла работу, а её MacBook 2009 года сломался в 2014 году и с тех пор она работает на iPad Air 2.

Сири будет рада, если глава Apple подарит ей любой MacBook, даже восстановленный.

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