Серия OPPO Reno 9 получила официальную дату анонса

Только вчера компания Oppo представила доступный Oppo A1 Pro с камерой 108 Мп, так сегодня появилась дата следующего мероприятия, которое будет посвящено дизайнерским смартфонам серии Reno.

Презентация запланирована на 24 ноября и на ней состоится анонс Oppo Reno 9. Первые официальные тизеры демонстрируют только модель Reno 9 Pro. Но уже известно, что свет увидят ещё два устройства — базовый Reno 9 и топовый Reno 9 Pro+. Последний получит чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 и 50-Мп OIS-камерой.

Стоимость грядущих новинок пока неизвестна.