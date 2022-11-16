Представлен доступный Oppo A1 Pro с камерой 108 Мп

Oppo представила доступный Oppo A1 Pro. Смартфон предлагается по цене от $254 в Китае.

Новинка получила 6,7-дюймовый изогнутый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ (2412 х 1080 пикселей) и кадровой частотой 120 Гц. Процессором служит Snapdragon 695, емкость аккумулятора составляет 4800 мАч + поддержка 67-ваттной SuperVOOC зарядки. Основная камера сдвоенная — 108 и 2 Мп, у фронтальной — 16 Мп.

Также есть стереодинамики, модуль NFC и Android 13 из коробки с оболочкой ColorOS 13.

Oppo A1 Pro поступит в продажу с 25 ноября в трех версиях:

8/128 Гб — $254;

8/256 Гб — $282;

12/256 ГБ — $324.