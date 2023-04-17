Анонсирован онлайн-симулятор квиддича Harry Potter Quidditch Champions

Warner Bros. Games. анонсировала первый закрытый бета-тест Harry Potter: Quidditch Champions. Это новый проект по вселенной Гарри Поттера, где игрокам предстоит стать участниками матча по квиддичу.

Для начала нужно будет создать своего уникального персонажа, выбрать роль и приступить к игре. Все основные правила соревнования взяты из романов Дж. К. Роулинг. Охотники пытаются забить мяч-квоффл в ворота противника, загонщики защищают свою команду от тяжелых бладжеров, ловцы охотятся за снитчем, а вратари защищают ворота команды.

Тестирование Harry Potter: Quidditch Champions пройдет с 21 по 22 апреля. За разработку проекта отвечает студия Unbroken, которая работала над Fractured Lands и принимает активное участие в создании Suicide Squad: Kill the Justice League.

Harry Potter: Quidditch Champions будет доступна на актуальных консолях и PC. При этом над игрой работают уже несколько лет, поэтому ждать официального анонса осталось недолго.