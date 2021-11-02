Игру Harry Potter: Wizards Unite закроют в 2022 году

Игра с дополненной реальностью Harry Potter: Wizards Unite прекратит своё существование с 31 января 2022 года. Об этом стало известно от разработчиков из компании Niantic. С 6 декабря игру удалят из App Store, Google Play и Galaxy Store, а также закроют возможность делать покупки в игре за реальные деньги.

В честь закрытия игроки смогут получить больше наград за выполнение ежедневных заданий, быстро варить зелья, получать удвоенный опыт за эликсиры и оперативней находить драгоценные предметы на карте. Кроме того, сняты ограничения на отправку и открытие подарков.

До закрытия будет завершена сюжетная компания. Также до конца 2021 года пройдут многочисленные игровые события.

Выход Harry Potter: Wizards Unite состоялся в июне 2019 года, но несмотря на похожий геймплей Pokemon GO, она не смогла снискать такую же популярность.