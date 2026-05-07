Huawei Mate 90 Pro Max может получить камеру с 10-кратным перископическим зумом | The GEEK
Новости

Huawei Mate 90 Pro Max может получить камеру с 10-кратным перископическим зумом

Huawei Mate 90 Pro Max может получить сразу два телеобъектива. Релиз смартфона ожидается осенью 2026 года.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:36
Huawei Mate 90 Pro Max может получить камеру с 10-кратным перископическим зумом

В сети появились новые подробности о будущем флагмане Huawei Mate 90 Pro Max. По данным утечек, смартфон может получить отдельную перископическую камеру с 10-кратным оптическим зумом, а также второй телеобъектив.

Если информация подтвердится, Huawei продолжит делать ставку на нативную дальнобойную оптику вместо агрессивного цифрового кропа, который всё чаще используют производители Android-флагманов.

Для сравнения, текущий Mate 80 Pro Max оснащён двумя телеобъективами: 50-мегапиксельным перископическим модулем с 4-кратным зумом и вторым 50-мегапиксельным модулем с 6,2-кратным увеличением.

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

Новая утечка появилась вскоре после презентации Oppo Find X9 Ultra, который получил 10-кратную перископическую систему с эквивалентным фокусным расстоянием 230 мм. Oppo также продвигает технологию 20-кратного «оптического качества» за счёт кропа сенсора.

По слухам, Huawei Mate 90 Pro Max дополнительно оснастят 1-дюймовым основным сенсором и обновлённой системой обработки изображений XMAGE.

Ожидается, что серия Mate 90 дебютирует в сентябре или октябре 2026 года.

Обсудить

Главное по теме

Обзоры Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

Переменная диафрагма, как у настоящего фотоаппарата, телемакро без переключения режимов и стабилизатор видео уровня iPhone Pro Max.
Новости HUAWEI показала ультратонкий планшет MatePad Pro Max Новости Pura 90 Pro стал самым успешным запуском Huawei за последние годы

Похожие материалы

One UI Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат One UI 8.5

Список официальный и опубликован производителем.

 Apple Apple выплатит $250 млн владельцам iPhone 16 за отсутствие обещанных ИИ-функций

Пользователи подали коллективный иск из-за отсутствия на смартфонах анонсированных функций Apple Intelligence.

 Apple Топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире в первом квартале 2026 года

В рейтинг вошли только три производителя, а лидер в одиночку занял 6% всего рынка смартфонов.

 Honor Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

Металл, крупная батарея, яркий AMOLED-экран 6.6" и тонкий корпус за 30 тысяч рублей. А минусы будут?

Скидки и подборки

5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽ Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями Нашли идеальные подарки к 23 февраля. Их будут использовать каждый день

Последние новости

Telegram добавил защиту от спама в реакциях и накрутки в опросах Anthropic удвоила лимиты Claude Code для Pro, Max, Team и Enterprise OpenAI представила GPT-5.5 Instant как новую модель по умолчанию в ChatGPT RingConn открыла предзаказ на умное кольцо Gen 3 с виброуведомлениями Apple «урежет» iPhone 18 и перенесет его выход на 2027 год Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  2. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры

  3. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  4. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  5. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  6. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры
Смотреть все обзоры