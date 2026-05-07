Huawei Mate 90 Pro Max может получить камеру с 10-кратным перископическим зумом

В сети появились новые подробности о будущем флагмане Huawei Mate 90 Pro Max. По данным утечек, смартфон может получить отдельную перископическую камеру с 10-кратным оптическим зумом, а также второй телеобъектив.

Если информация подтвердится, Huawei продолжит делать ставку на нативную дальнобойную оптику вместо агрессивного цифрового кропа, который всё чаще используют производители Android-флагманов.

Для сравнения, текущий Mate 80 Pro Max оснащён двумя телеобъективами: 50-мегапиксельным перископическим модулем с 4-кратным зумом и вторым 50-мегапиксельным модулем с 6,2-кратным увеличением.

Новая утечка появилась вскоре после презентации Oppo Find X9 Ultra, который получил 10-кратную перископическую систему с эквивалентным фокусным расстоянием 230 мм. Oppo также продвигает технологию 20-кратного «оптического качества» за счёт кропа сенсора.

По слухам, Huawei Mate 90 Pro Max дополнительно оснастят 1-дюймовым основным сенсором и обновлённой системой обработки изображений XMAGE.

Ожидается, что серия Mate 90 дебютирует в сентябре или октябре 2026 года.