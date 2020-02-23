Селфи-камера iPhone 11 проиграла флагманам от Huawei и Samsung

Представители Apple приучили нас к тому, что их смартфоны, то есть iPhone, по качеству оптики практически всегда обходили флагманы других производителей, работающих на платформе Android. Однако последний вариант, имеется в виду базовая версия iPhone 11, почему-то не смогла повторить успех своих предшественников. В этом нас убедили представители DxOMark, эксперты которых добрались до фронтальной камеры этого девайса.

Итак, специалисты, которые тестировали iPhone 11, сделали вывод о том, что камера действительно отлично передает цветовую гамму и обеспечивает пользователю неплохую экспозицию. Но на этом преимущества заканчиваются.

iPhone 11

iPhone 11 Pro Max

Galaxy S10+

Да, камера не уступает ни чем такому же модулю, который установлен в iPhone 11 Pro Max. Однако есть один существенный недостаток: различие в фокусном расстоянии. Это подтверждается расфокусировкой, которая появляется при съемке с больших расстояний.

Кстати, эксперты оценили фронтальную камеру iPhone 11 в 91 балл. Сам же устройство было оценено гораздо скромнее, нежели другие флагманы производителей. Так, iPhone 11 обходят в рейтинге такие модели: Google Pixel 4, Huawei Mate 30 Pro, Samsung Galaxy Note 10+ 5G. Будем надеяться, что в новом поколении iPhone таких недочетов не будет.