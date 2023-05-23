Инсайдер опубликовал изображения защитных стекол для Samsung Galaxy Z Flip 5 и Fold 5

Популярный инсайдер Ice universe показал фотографии защитного стекла для будущего поколения Samsung Galaxy Z Flip 5 и Fold 5.

Изображения подтверждают, что внешний экран у раскладушки увеличится. Предполагается, что он станет 3,4-дюймовым, останутся только вырезы под модули камер.

По-поводу стекла для Flip 5 уже начали шутить в Twitter:

Также по слухам, новинка получит 6,7-дюймовый дисплей и процессор Snapdragon 8 Gen 2. Анонс устройства ожидается в августе.