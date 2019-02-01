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Новости

Сбербанк запустил стриминговый сервис «СберЗвук»

Сбербанк запустил собственный сервис по стримингу музыки под названием «СберЗвук». Платформа запущена на базе компании «Звук», которая работает под брендом Zvooq.

Сервис собирается объединить около 40 миллионов композиций от крупных правообладателей со всего мира. В их список входят: Sony Music Entertainmen, Warner Music Group и Universal Music Group. Кроме самой музыки, сервис будет предоставлять аудиокниги и транслировать подкасты.

Сейчас сервис «СберЗвук» доступен в виде веб-версии, а также в одноимённом приложении в Google Play и App Store.

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